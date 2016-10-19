Тымчук: Гиви идет против Захарченко

Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что в последнее время у Михаила Толстых (Гиви) резко ухудшились отношения с главарем боевиков Александром Захарченко, а также со всем его окружением, информирует replyua.net.
Тымчук отмечает, что Гиви уже неоднократно пытался саботировать приказы «властей ДНР», касающиеся действий его подразделения. «Александра Захарченко очень раздражает, что командир «Сомали» Гиви постоянно противостоит приказам, а также демонстрирует лояльность российским кураторам. Недавно между ними случился еще один конфликт – Гиви наотрез отказался выполнять поручение главаря боевиков о передислокации «Сомали» с территории одной из школ населенного пункта Макеевка», отмечает Тымчук.
Также он пишет, что сейчас «Сомали» выполняет «боевые задания» недалеко от Авдеевки, однако в самом подразделении складывается весьма неустойчивая моральная и психологическая ситуация, а это, в свою очередь, еще больше усугубляет конфликт между Толстых и Захарченко. Боевики «Сомали» уверены, что Гиви ждет тот же финал, что и Моторолу, уверен эксперт.
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