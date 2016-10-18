Новини з зони АТО за минулу добу (17.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, на щастя, серед військовослужбовців Збройних сил України ніхто не загинув. Проте семеро наших захисників постраждали. Про це сьогодні на черговій прес-конференції в Києві розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«В результаті бойових дій та інших чинників за минулу добу в лавах Збройних сил України всі залишилися живими, троє наших хлопців отримали поранення, ще четверо - контузію», - зазначив полковник. За його словами, загальний стан на Луганському напрямку дещо покращився, в той самий час як по напрямку до Маріупольському ситуація залишається відносно складною. Андрій Лисенко пояснив, що всі ці втрати сили антитерористичної операції зазнали в наслідок недотримання ворогом режиму тиші в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне. Представник штабу АТО наголосив, що проросійські терористи продовжують застосовувати заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію, великокаліберні міномети та кулемети. Також Лисенко зазначив, що можливі посилені збройні провокації в Донецькій області у зв’язку з подіями, які відбулися напередодні. Як повідомлялося, 16-го жовтня в ліфті житлового будинку було вбито одного з ватажків самопроголошеної «ДНР» Арсенія Павлова, більш відомого за кличкою «Моторола».
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