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Новини з зони АТО за минулу добу (16.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (16.10.16)
За минулі 24 години в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще семеро наших захисників отримали поранення різних ступенів тяжкості; наразі їм у лікарнях надають необхідну медичну допомогу. Про це сьогодні, 17-го жовтня, під час свого виступу на традиційній прес-конференції в Києві розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.

«В наслідок ворожих обстрілів за минулу добу Україна втратила ще одного свого захисника. Сім бійців ЗСУ з пораненнями були відправлені до найближчих шпиталів», - повідомив полковник. Лисенко уточнив, що один загиблий та троє поранених – результат підриву на вибуховому ворожому пристрої в районі населеного пункту Новозванівка.

В той самий час одного нашого солдата терористи поранили в районі Кримського, один військовослужбовець отримав поранення в Авдіївці, ще двоє наших хлопців – у Верхньоторецькому. Речник АТО зазначив, що проросійські бойовики продовжують застосовувати заборонену Мінськими домовленостями важку артилерію на крупнокаліберні міномети по всій ділянці лінії розмежування.

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