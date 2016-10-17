СММ ОБСЄ потрапила під кулі в районі Золотого

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ потрапила під обстріл в населеному пункті Золоте, де займалася спостереженням. Серед учасників місії в результаті цієї пригоди ніхто не постраждав. Про це можна дізнатися зі щоденного звіту спостерігачів ОБСЄ за 16-те жовтня, оприлюдненому на офіційному веб-сайті місії, інформує replyua.net.
«На початку дня 16-го жовтня з підконтрольних Україні позицій в населеному пункті Золоте та н. п. Катеринівка спеціальна моніторингова місія фіксувала постійну перестрілку Збройних сил України та бойовиків самопроголошених республік на відстані 5-6 км на схід від вищезазначених позицій», - зазначається у інформаційному листі. Моніторингова місія зафіксувала мінімум 60 пострілів з гармат різного калібру, декілька пострілів з автоматичного гранатомета АГС-17 та чула регулярні черги г важких кулеметів протягом двох годин.
Близько 12-ї години, коли моніторингова місія знаходилася в межах свого спостережного пункту біля Золотого, за декілька метрів від них пролетіли кулеметні кулі. Повідомляється, що патруль встиг сховатися у сховищі. Всі залишилося живими та неушкодженими. СММ ОБСЄ зауважує, що всі представники місії були одягнені у спеціальний одяг ОБСЄ, біля них були припарковані їхні ж автомобілі з надписом «ОБСЄ».
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