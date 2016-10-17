На Луганщине взорвался автомобиль с военнослужащими

Юрий Гарбуз, глава военно-гражданской администрации Луганщины, сообщает срочную новость – подорвался автомобиль, в котором находились украинские военнослужащие, информирует replyua.net. По словам председателя ВГА, инцидент произошел в Попаснянском районе.
Автомобиль, в котором находились украинские бойцы, подорвался на мине. По последней информации, один военнослужащий скончался на месте, еще троих бойцов госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Гарбуз подчеркнул, что за жизнь троих военных в эти минуты борются медики. Напомним, что несколькими часами ранее также поступила еще одна срочная новость – около семи часов утра начался масштабный бой вблизи Авдеевки. Такую информацию предоставил Владимир (Швед), капеллан Христианской службы спасения.
По его словам, боевики начали обстрел со стороны Ясиноватой, и в ход у террористов идут даже танки. Капеллан подчеркнул, что обстрелы в этой зоне продолжаются уже вторые сутки, и сегодня, скорее всего, боевики попытаются взять штурмом позиции украинских военных. Швед также добавил, что больше всего его удивил тот факт, что, несмотря на обстрелы, сегодня утром люди шли на работу.
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