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Новини з зони АТО за минулу добу (14.10.16). Лисенко спростував заяву Луганської ОДА

Новини з зони АТО за минулу добу (14.10.16). Лисенко спростував заяву Луганської ОДА
Представник Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій спростовує інформацію, яку поширила Луганська обласна військово-цивільна адміністрація про те, що двоє військовослужбовців ЗСУ загинули від ворожого артобстрілу минулої доби. Про це він розповів сьогодні, 15-го жовтня, під час виступу на черговому брифінгу в Києві, інформує replyua.net.

Полковник заявив, що в результатів збройного протистояння за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції в лавах Збройних сил України загиблих немає. Поранення отримали троє наших захисників, які наразі знаходяться у медичних закладах, де їм надають необхідну медичну допомогу.

Лисенко уточнив, що двоє військових на Луганщині загинули не через артилерійський вогонь противника, а в результаті побутової сутички. «Так, ми маємо дані про двох загиблих солдат. Але вони загинули не в наслідок бойових дій. Це сталося через побутовий конфлікт серед військових. Наразі цим питанням займаються відповідні відомства», - зазначив речник АТО. Як зазначалося раніше, Луганська ОДА повідомила про те, що в п’ятницю через артобстріли бойовиків на попаснянському напрямку загинуло двоє наших бійців.

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14 окт 2016
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Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Еще в начале сентября, когда умер узбекский президент Каримов, на его похороны ездила съемочная группа канала ТРК «Украина», которая сняла сюжет о жизни в Узбекистане. В сюжете не было никаких


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