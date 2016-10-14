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Бойовики зайняли позиції під Водяним

Бойовики зайняли позиції під Водяним
Наразі в напрямку до Маріуполя проросійські терористи ведуть масовані обстріли з забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння в зоні між Водяним та Широкиним. Ситуацію оцінили як початок загострення. Про це сьогодні, 14-го жовтня повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.

«Бойовики вже випустили більш ніж 200 одиниць мін та снарядів. Терористи відкривають вогонь з нових заздалегідь підготовлених позицій на відстані близько п’яти кілометрів. Сепаратисти також відкривають вогонь по населеним пунктам Талаківка, Мар’їнка та Богданівка. Тут ворог застосовує лише легку зброю», - зазначається у інформаційному листі.

Відповідно до інформації розвідки, в результаті ведення вогню деякі підрозділи 1-го мотострілецького батальйону дев’ятого окремого мотострілецького полку морської піхоти в Новоазовську 1 АК Збройних сил Росії закріпили нові позиції в районі населеного пункту Водяне. «Під час передислокації ворога прикриття забезпечувалося мінометами та групи снайперів. Вони відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, блокуючи «відповідь», - додали в Міністерстві оборони.

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