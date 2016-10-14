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На Донеччині бойовиків приводять до вищої готовності - ГУР

На Донеччині бойовиків приводять до вищої готовності - ГУР
У районах населених пунктів Горлівка та Макіївка, що на Донеччині, українська розвідка зафіксувала наявність танків, артилерійських установок, та систем реактивного залпового вогню БМ-21. Про це сьогодні, 14-го жовтня, у Фейсбуці повідомив прес-центр Головного управління розвідки Міноборони України, передає replyua.net.

Всі відповіді дані буди передані до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Згідно з інформацією розвідки, вище командування Збройних сил РФ продовжує забезпечувати підпорядковані частини на Донбасі боєприпасами, зброєю та технічними засобами з території Росії через непідконтрольний Україні кордон. «До станції Ровеньки прибули сім цистерн з паливом та мастилами», - повідомили в ГУР.

За минулу добу противник концентрував всі свої сили на підтримці боєготовності всіх підрозділів. «До вищого рівня бойової готовності приводилися чергові розрахунку протиповітряної оборони третьої окремої мотострілецької бригади в Горлівці 1 АК Збройних сил Російської Федерації», - йдеться у інформаційному листі. Як відомо, минула доба в зоні АТО була відносно спокійною. За інформацією штабу АТО, серед наших захисників ніхто не загинув та не був поранений.

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