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Новини з зони АТО за минулу добу (13.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (13.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції на сході України серед військовослужбовців Збройних сил України, дякувати Богу, ніхто не загинув та не отримав поранення. Про це сьогодні, 14-го жовтня, під час традиційної прес-конференції в Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.

«За минулу добу в зоні проведення АТО в лавах Збройних сил України, на щастя, всі залишилися живими та неушкодженими», - повідомив полковник. В той самий час він зазначив, що по напрямку до Луганська в районі населеного пункту Станиця Луганська терористи два рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Сталося це вдень та ввечері.

В Попаснянському районі обстрілів було дещо більше. Ворог порушував режим припинення вогню на протязі усієї доби, застосовуючи заборонене Мінськими угодами важку артилерію. На Донецькому напрямку ворог лише один раз порушив режим «тиші», але це було важким випробуванням для наших захисників, оскільки бойовики відкривали огонь з мінометів. По напрямку до Маріуполя представники ЗСУ нарахували 14 випадків порушення режиму «тиші». Тут терористи також застосували важку зброю.

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