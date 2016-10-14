валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Ходаковский: Москва виновата в хаосе на Донбассе

Ходаковский: Москва виновата в хаосе на Донбассе
Александр Ходаковский, главарь боевиков «Востока», заявил о том, что Москва несет ответственность за то, какой бардак сейчас происходит на оккупированных территориях, передает replyua.net со ссылкой на Новости Донбасса.

По словам Ходаковского, боевики «ДНР» не могут сами производить какие-то действия, поскольку ими управляют извне, и те люди, которые сейчас находятся у власти на Донбассе, ничем не отличают от бандитов девяностых или от стародонецких властей. «Амбиций у властей столько, что девать некуда, и это выглядит особенно гротескно, поскольку «ДНР» является только третьей частью Донецкой области. У нынешних министров меньше территорий, а также меньшая зона ответственности, чем у бывших рядовых начальников обычного управления», отметил Ходаковский.

Также главарь боевиков подчеркнул, что свобода их собственных решений касательно многих проблем ограничивается, и это влияние осуществляется извне. «Мы не можем полностью брать на себя ответственность за весь бардак, который сами у себя творим в последнее время», отметил Ходаковский. Напомним, что ранее он заявлял, что в случае наступления ВСУ боевики будут полностью разгромлены.

Горячая тема: Манн: Бальчун начинает звереть
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 окт 2016
29400

Манн: Бальчун начинает звереть

Глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун дал интервью, в котором отчитался за первые сто дней своей работы на высокой должности, и, судя по всему, этот парень уже начинает звереть. Как передает

13 окт 2016
11250

Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку

У МЗС Росії злякалися директиви американським представникам в фінансових організаціях. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Вашингтон розіслав таємну директиву своїм


Свежие новости

Ходаковский: Москва виновата в хаосе на Донбассе

Обама назвав Путіна главою кадебістів

Ганапольский: уровень напряженности растет, и РФ не избежит наказания

Почему Штайнмайер предал Путина?

Жебривский: выясним, что Савченко делала на Донбассе

Эксперт: у должников будут отбирать квартиры

Лебединский: война уже совсем близко

Полторак назвал горячую точку на Донбассе

Ученые: у современных людей не осталось времени на сон

Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО

Пономарь: из Турции приходят важные новости

П’ята колона Росії у Верховній Раді

Саакашвілі: грузинська мрія, яка не стала реальністю в Україні

Російська поліція буде розганяти масові протести інфразвуком

Нові репресії проти кримських татар

Російський адвокат Фейгін став невиїзним

Затримані в Криму «диверсанти» знайшлися в московському СІЗО

Трамп стверджує, що нікого не домагався

Нобелевскую премию в области литературы получил известный американский музыкант

Нова російська ініціатива – довічне правління Путіна

 Новости за день