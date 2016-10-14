Ходаковский: Москва виновата в хаосе на Донбассе

Александр Ходаковский, главарь боевиков «Востока», заявил о том, что Москва несет ответственность за то, какой бардак сейчас происходит на оккупированных территориях, передает replyua.net со ссылкой на Новости Донбасса.
По словам Ходаковского, боевики «ДНР» не могут сами производить какие-то действия, поскольку ими управляют извне, и те люди, которые сейчас находятся у власти на Донбассе, ничем не отличают от бандитов девяностых или от стародонецких властей. «Амбиций у властей столько, что девать некуда, и это выглядит особенно гротескно, поскольку «ДНР» является только третьей частью Донецкой области. У нынешних министров меньше территорий, а также меньшая зона ответственности, чем у бывших рядовых начальников обычного управления», отметил Ходаковский.
Также главарь боевиков подчеркнул, что свобода их собственных решений касательно многих проблем ограничивается, и это влияние осуществляется извне. «Мы не можем полностью брать на себя ответственность за весь бардак, который сами у себя творим в последнее время», отметил Ходаковский. Напомним, что ранее он заявлял, что в случае наступления ВСУ боевики будут полностью разгромлены.
Горячая тема: Манн: Бальчун начинает звереть
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter