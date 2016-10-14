Полторак назвал горячую точку на Донбассе

Горячей точкой на карте АТО остается Донецкая область, особенно, населенный пункт Широкино, где не прекращаются бои. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Корреспондент, об этом заявил Степан Полторак. По словам министра обороны Украины, сейчас наблюдается обострение в Широкино, и несколько дней назад там снова произошли мощные боевые столкновения украинские военных с разведывательно-диверсионной группой нашего врага.
Полторак отметил, что диверсионная группа вышла на позиции военнослужащих и открыла огонь, и именно после того случая обстановка резко накалилась. Спустя какое-то время произошло еще одно мощное столкновение военных и боевиков, отмечает глава Министерства обороны, и именно Широкино остается так называемой горячей точкой на востоке Украины. В интервью журналистам Полторак подчеркнул, что, несмотря на провокации боевиков, украинским военным пока удается полностью контролировать ситуацию вблизи Широкино.
«Мы продолжаем сдерживать ситуацию в этом районе Донбасса, а также ее полностью контролируют украинские военные», заявил Полторак в интервью. Напомним, что ранее Полторак анонсировал поставки летального оружия из США, если ситуация в зоне АТО резко обострится.
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