Стало відомо як СБУ заманила бразильського бойовика Л/ДНР під арешт

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Нещодавно правоохоронними органами України було оприлюднено інформацію про затримання громадянина Бразилії, який брав участь у бойових діях на Сході України у складі незаконних збройних формувань - replyua.net розповідає про деталі цієї події з посиланням на Тексти.орг.Так, сьомого вересня 2016 року в терміналі D аеропорту «Бориспіль» співробітники Служби безпеки України заарештували «розпіареного» російськими ЗМІ «бразильського лицаря Новоросії» Рафаеля Маркеса Лусваргі. Як повідомляють оглядачі, свою незаконну діяльність на Донбасі терорист розпочав восени 2014 року. Там він перебував у складі угрупування «Вікінг», брав участь у бойових діях, тренував бойовиків, займався організаційною діяльністю тощо. Пробувши на Сході України майже півтора роки, наприкінці 2015 року Лусваргі повернувся на батьківщину. Проте, «популярність», отримана завдяки «роботі» російських пропагандистів не минула дарма: у державні та приватні структури на роботу йому влаштуватись не вдалося. Саме тому терорист почав розсилати резюме по всьому світу в пошуках заробітку для себе.У цей період з ним вийшла на контакт одеська організація «Омега», яка запросила його до себе, пообіцявши пристойну зарплатню. В «Омезі» бразильця запевняли, що Одеса – повністю проросійське місто і йому варто взяти з собою всі нагороди та відзнаки, отримані від «командування Л/ДНР». Лусваргі погодився і прилетів в Україну найпершим же літаком. Яким же було його здивування, коли виявилось, що від імені «Омеги» листування з ним вели співробітники СБУ! У відомстві зазначили, що документація, яку терорист завбачливо привіз з собою, стане додатковим доказом його винуватості у слідстві, що наразі ведеться.