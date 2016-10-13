валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Новини з зони АТО за минулу добу (12.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (12.10.16)
За минулі 24 години в зоні проведення АТО на сході України серед військових української армії, на щастя, ніхто не загинув. Збройні сили України зазнали втрат у вигляді сімох поранених та двох контужених солдат. Про це сьогодні, 13-го жовтня, під час чергової прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.

«Під час збройного протистояння минулої доби в лавах Збройних сил України, на щастя, ніхто не загинув. Дев’ятеро наших захисників постраждали. Серед них двоє отримали контузію та семеро були поранені», - повідомив полковник. За словами Лисенка, минула доба була «найгарячіша» на Маріупольському напрямку, де проросійські бойовики використовують заборонену Мінськими домовленостями зброю навіть вдень.

«Минулої доби противник встановив новий власний рекорд по кількості випущених мін та снарядів за останні кілька місяців. За підрахунками ЗСУ, їхня кількість перевищила 770 штук. Терористи відкривають провокативний вогонь по всій лінії розмежування», - зазначив він. Також речник АТО зауважив, що українська сторона, яка була спровокована російськими найманцями, відкривала вогонь у відповідь.

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

В Одессе полностью парализовано движение трамваев

Сазонов: «Вольдемар, вас будут очень сильно бить за Сирию и за Украину – то есть дважды»

У РФ заявляють, що створили принципово новий тип зброї

Европарламентарии хотят увидеть украинский Восток, но боятся

Украина продолжает сокращать импорт рыбы

Віталій Портніков: Санкції і ще раз санкції, а всі ймовірні зустрічі «нормандської четвірки» ні до чого

Количество преступлений в Киеве возросло на 50 процентов

Новини з зони АТО за минулу добу (12.10.16)

Порошенко скаржиться Німеччині та Франції на загострення ситуації в зоні АТО

В Гидрометцентре рассказали, каким будет отопительный сезон

Японцы передали Нацполиции 1,6 тысяч авто

Подати тепло до будинків потрібно за 5 днів - Гройсман

Як показало опитування, з кожним днем війни Росія сама штовхає Донбас в НАТО – експерт

Бойовики приводилися до найвищого рівня готовності - ГУР

Береза: для тех, кто думал, что Европа слила Украину

«Укрзализныця» отказалась от покупки скоростных поездов

Гройсман хоче звільнити тих, хто провалив підготовку до зими

Синоптики предупреждают: циклон из Одессы движется вглубь Украины

КС вирішить питання конституційності позбавлення звання президента Януковича

«С заботой о россиянах»: Путин выделил Индии миллиарды долларов

 Новости за день