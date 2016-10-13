Новини з зони АТО за минулу добу (12.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення АТО на сході України серед військових української армії, на щастя, ніхто не загинув. Збройні сили України зазнали втрат у вигляді сімох поранених та двох контужених солдат. Про це сьогодні, 13-го жовтня, під час чергової прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.
«Під час збройного протистояння минулої доби в лавах Збройних сил України, на щастя, ніхто не загинув. Дев’ятеро наших захисників постраждали. Серед них двоє отримали контузію та семеро були поранені», - повідомив полковник. За словами Лисенка, минула доба була «найгарячіша» на Маріупольському напрямку, де проросійські бойовики використовують заборонену Мінськими домовленостями зброю навіть вдень.
«Минулої доби противник встановив новий власний рекорд по кількості випущених мін та снарядів за останні кілька місяців. За підрахунками ЗСУ, їхня кількість перевищила 770 штук. Терористи відкривають провокативний вогонь по всій лінії розмежування», - зазначив він. Також речник АТО зауважив, що українська сторона, яка була спровокована російськими найманцями, відкривала вогонь у відповідь.
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