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Бойовики приводилися до найвищого рівня готовності - ГУР

Бойовики приводилися до найвищого рівня готовності - ГУР
За минулу добу до найвищого рівня бойової готовності приводився ряд терористичних угрупувань на окупованій частині Донбасу. Про це сьогодні, 13-го жовтня, на сторінці в соціальні мережі Фейсбук пише прес-центр Головного управління розвідки Міноборони Україні, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що до такої готовності були приведені підрозділи третьої окремої мотострілецької бригади в Горлівці, 9-го штурмового мотострілецького полку морпіхів (Новоазовськ), реактивного артилерійського дивізіону сотої мотострілецької бригади в Донецьку, 11-го окремого мотострілецького полку 1 АК Збройних сил Російської Федерації.

«Для перевірки з’єднань та частин до тимчасово окупованої території Донбасу приїхала комісія зі ЗС Росії під командуванням керівника штабу Центру територіальних військ Південного ВО», - зазначається у повідомленні. Водночас з тим у проросійських найманців, як зауважується у інформаційному листі, проходила ротація особового складу, проводилась розвідка позицій Збройних сил України, отримували чергову партію технічних засобів та паливо-мастильних сумішей. Також ГУР повідомило про трьох загиблих бойовиків.

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