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ДНРівський Басурин продовжує марити грузинськими і польськими найманцями на Донбасі

ДНРівський Басурин продовжує марити грузинськими і польськими найманцями на Донбасі
Чергову нісенітницю повідомив сьогодні, дванадцятого жовтня 2016 року, так званий «заступник командувача командуванням Донецької народної республіки» Едуард Басурин, - про це replyua.net стало відомо з новинного порталу Лента.ру.

Так, терорист під час чергової «прес-конференції» розповів російським журналістам, що Збройні сили України, атакуючи Комінтерново (зараз називається Пікузи – ред.) і Ленінське (зараз носить назву Південне – ред.), втратили п'ятнадцять чоловік загиблими і двадцять п’ять чоловік пораненими. Басурин сказав, що внаслідок рішучих дій «підрозділів ДНР» противник відступив. Крім того, терористи якось змогли помітити, що в ході цієї наступальної операції ЗСУ буцімто залучили до атаки найманців з Грузії та Польщі. Більше того, бойовикам цілий день сьогодні ввижались масовані обстріли Пікузів Новоазовського району і спроби захопити територію навколо цього села.

Нагадаємо, кількома днями раніше Басурин озвучив ідею, що на терористичні війська на Донбасі ведуть полювання американські снайпери. Як саме бойовикам так званої ДНР вдалось встановити національну приналежність цих «снайперів» ним тоді повідомлено не було. Загалом, із заяв бойовиків можна зробити висновок, що на боці Збройних сил України воюють представники всіх держав, крім, власне, українців.

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