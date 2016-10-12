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Бутусов: Батальон Гиви «Сомали» небоеспособен

Бутусов: Батальон Гиви «Сомали» небоеспособен
Украинский журналист Юрий Бутусов заявляет, что всего месяца было достаточно боевикам батальона «Сомали» из так называемой «ДНР», чтобы понять, что они больше не могут работать в соответствии с заключенными с ними контрактами – об этом передает replyua.net.

10 октябре СМИ террористической организации «ДНР» заявили, что более 60% боевиков батальона «Сомали» отказались продлевать контракты. Причина этого решения была изложена бойцами во впечатляющем письме обращении, размещенном в Интернет одним из пропагандистов агрессии РФ против Украины Андрей Червонец. Из признания ясно, что боевой дух боевиков, находящихся под командованием «Гиви», сильно упал. По их словам, он обращается с ними как с крепостными, обманывает, применяет насилие, а также обвиняет всех в предательстве и трусости.

Бутусов: Батальон Гиви «Сомали» небоеспособен

Боевики из батальона «Гиви» жалуются, что им обещали окончание службы 10 октябре, однако, поскольку ни одного желающего сменить их в военкоматы так называемой «ДНР» не пришло, им отказали в увольнении и заставляют продлять контракты. Расчет с ними также произведен не полностью. Сотрудники упомянутого военкомата подтверждают, что когда люди интересуются вакансиями в армии самопровозглашенной «ДНР», то уходят, едва завидев название батальона «Сомали».

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления
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12 окт 2016
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