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Новини з зони АТО за минулу добу (11.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (11.10.16)
За минулу добу в наслідок ворожих обстрілі в зоні проведення антитерористичної операції на сході України серед військовослужбовців Збройних сил України, дякувати Богу, загиблих немає. Проте четверо наших захисників отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 12-го жовтня, під час чергової прес-конференції в Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.

«За минулі 24 години серед українських захисників ніхто не загинув. Поранення отримали четверо наших хлопців», - повідомив полковник. Як зазначалося раніше, відповідно до повідомлення штабу АТО на офіційному веб-сайті Міністерства оборони, минулої доби терористи 44 разі порушували режим «тиші». По напрямку до Маріуполя українська сторона нарахувала 34 випадки ворожих обстрілів. Противник гатив по позиціях сил АТО зі 122-х міліметрової артилерії, 82-х та 120-міліметрових мінометів. На даній ділянці проросійські бойовики вели інтенсивний вогонь на протязі усієї доби. На Луганському напрямку сепаратисти 7 разів порушили режим припинення вогню. На даному напрямку ЗСУ опинилися під ворожим мінометним вогнем; також терористи застосовували гранатомети та кулемети. На Донецькому напрямку зберігалася відносна тиша; бойовики лише тричі відкривали вогонь.

Горячая тема: МИД Украины: последствия введения визового режима будут колоссальными
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