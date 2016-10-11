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Новини з зони АТО за минулу добу (11.10.16). Значні втрати ЗСУ

Новини з зони АТО за минулу добу (11.10.16). Значні втрати ЗСУ
За минулі 24 години в зоні проведення антитерористичної операції було вбито двох військовослужбовців Збройних сил України, ще вісьмох поранено та троє отримали контузію. Про це сьогодні, 11-го жовтня, під час традиційної прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.

«В результаті масованих ворожих обстрілі за минулу добу було вбито двох наших захисників. Ще вісьмох наших хлопців поранено, троє - контужені», - повідомив він. За даними Міноборони, такі страшні цифри з’явилися через порушення Мінських домовленостей противника в районі Новозванівки та в Широкиному. В другому терористи застосовували багато різних видів важкої зброї, серед якої важка артилерія та «Гради», що призвело до значних втрат української армії.

«Найгарячіше» нашим хлопцям було на Маріупольському напрямку, де російські найманці зібрали велику кількість важкої техніки, лише за минулу добу ворог випустив близько 220 мін та снарядів. Також минулої доби противник тричі піднімав у повітря безпілотні літальні апарати, за допомогою яких коректував ведення вогню. «Минулої доби наша армія також відкривала вогонь у відповідь», - наголосив Лисенко.

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