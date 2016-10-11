Бойовики нанесли масований удар по Широкиному. Кількість жертв зростає

Сьогодні, 11-го жовтня, вранці в зоні проведення антитерористичної операції в районі Широкине-Водяне ворог наніс масований удар по позиціях Збройних сил України. В результаті важкого обстрілу було поранено велику кількість наших військовослужбовців. Про це розповів прес-офіцер сектору «Маріуполь» Кіндсфатер Олександр, передає replyua.net.
«За одну годину обстрілів терористи випустили приблизно 200 мін та снарядів. Ворог застосовував самохідні артилерійські установки, СПГ, БМП, 82-х та 12-ти міліметрові міномети, гранатомети», - йдеться у повідомленні. За словам офіцера, вже на протязі 3-х годин обстріли в районі Широкине-Водяне не припиняються.
Проросійські найманці застосовують широкий спектр важкого озброєння, застосовуючи артилерію та реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Волонтери, які знаходяться на даний момент поблизу тих районів розповідають, що наразі до лікарні з гарячої точки вже було доставлено 12 військових, і це число постійно зростає. Як повідомлялося раніше в штабі АТО, за минулу добу бойовики 47 разів порушували режим припинення вогню, застосовуючи важку артилерію проти позицій наших військовослужбовців.
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