Бойовики почали відведення військ в районі Станиці Луганської - Тука

У районі населеного пункту Станиця Луганська проросійські найманці розпочали процес відведення сил та засобів. Про це сьогодні, 10-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів заступник голови Міністерства з питань тимчасово окупованих територій Тука Георгій, передає replyua.net.
«Згідно з інформацією, якою я володію, у районі Петрівського розведення сил та засобів завершено. Наразі триває процес розмінування визначених зон», - написав він. «Також завершено розведення військ в районі Золотого. Там розмінування ще не починалося», - зазначив Тука.
«Наразі в Станиці Луганській з боку бойовиків почалося розведення сил та засобів», - додав він. За словами заступника міністра, наразі ситуація на всіх трьох ділянках розведення військ залишається досить нестабільною. Він вважає, що будь-якої миті з боку сепаратистів може початися порушення режиму «тиші». В той самий час представники УП вирішили уточнити дану інформацію в Міноборони. Спікер штабу АТО Лисенко Андрій відповів наступне: «Наразі у нас інформація щодо цього відсутня. Для того, щоб українській стороні почати відведення військ, в запасі є ще 3 доби». Раніше у ГУР повідомляли, що в районі Станиці Луганської відведення не починалося.
Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter