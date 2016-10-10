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У Міноборони розповіли про стан справ в зонах розведення військ

У Міноборони розповіли про стан справ в зонах розведення військ
Українські сапери повністю завершили розмінування в зоні розведення сил та засобів населеного пункту Петрівське. Про це сьогодні, 10-го жовтня, під час прес-конференції у Києві розповів спікер Міністерства оборони з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.

За словами полковника, на сьогоднішній день в районі населеного пункту Золоте, що на Луганщині, територія розведення військ залишається «вибухонебезпечною». «Ситуація щодо виконання рамкової угоди тристоронньої контактної групи на сьогоднішній день така: у Петрівському розведення сил та засобів відбулося успішно, також було завершено розмінування території; у Золотому також відбулося успішне розведення військ, проте там ще залишається не розмінована площа», - розповів він.

Водночас з тим Лисенко пояснив, що розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської неможливе, оскільки терористи продовжують відкривати вогонь по позиціях наших бійців. «6-го жовтня близько 00:30 проросійські бойовики знову відкрили провокаційний вогонь по укріпленнях ЗСУ», - нагадав полковник. Також Лисенко зауважив, що в районах розведення сил Золотого та Петрівського СММ ОБСЄ веде спостереження, використовуючи БПЛА.

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