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«Шабаш» терористів Донбасу відбувається в Ростові-на-Дону

«Шабаш» терористів Донбасу відбувається в Ростові-на-Дону
Терористи з так званих Л/ДНР зібралися в російському Ростові-на-Дону на щорічний з’їзд, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Лента.ру.

Так, бойовики з Донецької та Луганської областей та російські «іхтамнети» іменують себе «Союзом добровольців Донбасу» і урочисто збираються вже вдруге. Місцем збору цього разу стала Театральна площа, на якій і відбувалось фантасмагоричне дійство – покладання квітів до пам’ятника-стели «Визволителям Ростова», а також вручення бойових штандартів, знамен і знаків «Доброволець Донбасу». Перед терористами виступив сумнозвісний Олександр Бородай, який заявив, що Ростов-на-Дону було обрано місцем проведення зборища невипадково, адже це місто стало своєрідним символом для тих, хто вирішив стати «добровольцем». Також Бородай наголосив, що «російські воїни зробили відчутний внесок у розвиток Луганської та Донецької народних республік».

Після цього учасники терористичного «зльоту» вирушили до недешевого конгрес-готелю Don-Plaza, де має відбутись офіційна частина їх заходу. Чи включатиме вона екскурсію до безіменних могил терористів, які загинули за путінські імперські амбіції на території України, наразі невідомо.

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