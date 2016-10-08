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Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР

Чергова партія "подарунків" від РФ для окупантів Донбасу - ГУР
З території Російської Федерації до окупованих частин Донбасу прибула чергова «гуманітарна допомога» у вигляді важкої військової техніки, зброї та продуктів продовольства. Згідно з даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до Свердловська терористам підігнали 8 одиниць танків, 10 вагонів боєприпасів та деталей до військової техніки.

Розвідка також повідомляє про те, що на початку поточного місяця до Свердловська привезли спеціалістів з Росії, які займалися встановленням динамічного захисту на танки противника. «До Іловайська терористам привезли 20 одиниць танків, 5 одиниць реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» та 8 цистерн з паливно-мастильними сумішами», - йдеться у інформаційному листі.

Як зазначалося раніше, 21-го вересня поточного року в Мінську тристороння контактна група підписала документ, відповідно до якого обидві сторони протистояння на Донбасі від 22-го вересня мають почати відведення сил та засобів на трьох визначених ділянках в районах населених пунктів Петрівське, Станиця Луганська та Золоте. Вчора, 7-го жовтня, об 11-й годині почалося синхронне розведення військ в районі Петрівського. Близько об 14:30 СММ ОБСЄ підтвердила успішність виконання цього завдання.

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