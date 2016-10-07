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У бойовиків шестеро поранених - ГУР

У бойовиків шестеро поранених - ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповідає про втрати серед військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації на сході України. За даним ГУР, серед загарбників українських земель поранення отримали шестеро бойовиків, інформації щодо загиблих немає. Про це сьогодні, 7-го жовтня, у своєму Фейсбуці повідомляє ГУР Міноборони, передає replyua.net.

«За минулу добу серед військовослужбовців з особового складу Збройних сил Росії було поранено шістьох осіб, серед яких троє - представники 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка), один боєць окремого штурмового батальйону в Макіївці, оди – 9-го штурмового мотострілецького полку морпіхів 1 АК (Донецьк), та ще один солдат шостого окремого мотострілецького полку 2 АК Збройних сил Російської Федерації», - зазначається у інформаційному листі розвідки.

В той самий час ГУР повідомляє, що проросійські найманці продовжують застосовувати заборонені Мінськими домовленостями 122-х міліметрові артилерійські системи, 120-ти та 82-х міліметрові міномети. Як зазначалося раніше, сьогодні відбулося синхронне розведення сил та засобів на одній з трьох ділянок, які передбачені рамковою угодою, - в районі населеного пункту Петрівське. Дану інформація підтвердили спостерігачі ОБСЄ.

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