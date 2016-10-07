Розведення військ біля Петрівського завершено

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила успішні результати синхронного розведення сил та засобів в районі Пертівського що на Донеччині. Про це повідомив у своєму Фейсбуці представник України в безпековій групі тристоронньої контактної групи Марчук Євген, передає replyua.net.
«Наразі завершилось синхронне розведення сил та засобів в районі Петрівського. Спостерігачі ОБСЄ перевірили та підтвердили дану інформацію. Для подальшого цілодобового спостереження у визначеній зоні будуть перебувати українські офіцери з СЦКК та СММ ОБСЄ», - зазначив він.
«А для тих, хто сумнівався та критикував спроби синхронного розведення розповідаю: під час проведення робіт в зонах Золотого та Петрівського по розведенню військ, а це дещо менше місяця, серед військовослужбовців Збройних сил України тут нікого не вбито та не поранено. Це найголовніший показник щодо проведення даної роботи», - підкреслив Марчук. Як зазначалося раніше, синхронне розведення військ біля населеного пункту Петрівське почалося сьогодні, 7-го жовтня, близько 11-ї години. Проте на інших ділянках по всій лінії розмежування за минулу добу ворог «встиг» 30 разів порушити режим припинення вогню.
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