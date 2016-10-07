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Новини з зони АТО за минулу добу (06.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (06.10.16)
В результаті бойових дій в зоні АТО на сході України минулої доби серед військовослужбовців Збройних сил України, дякувати Богу, ніхто не загинув. Нажаль, не обійшлося без поранених: трьох наших хлопців відправили на лікування до місцевих шпиталів. Про це сьогодні, 7-го жовтня, під час чергового брифінгу в Києві розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.

«На щастя, за минулі 24 години серед військовослужбовців української армії загиблих немає, троє наших захисників отримали поранення різних ступенів тяжкості», - зазначив полковник. За його словами, двоє захисників України були поранені в наслідок ворожих обстрілів у населених пунктах Авдіївка та Кримське; в районі Майорська ще один солдат сил АТО підірвався на ворожій міні.

Як повідомляв раніше прес-центр штабу АТО, за минулу добу терористи 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших силовиків. По напрямку до Маріуполя ворог 16 разів порушував режим «тиші», на Луганському напрямку – 10 випадків агресії з боку терористів, та на Донецькому напрямку ЗСУ зафіксували 4 випадки. Особливо гаряче минулої доби було в районі Авдіївки, де бандити застосовували важку артилерію.

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