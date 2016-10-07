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Тымчук: вездесущие украинские диверсанты

Тымчук: вездесущие украинские диверсанты
Среди боевиков террористических «республик ЛНР и ДНР» стали распространяться слухи о том, что на оккупированных территориях промышляют «вездесущие украинские диверсанты», и благодаря таким слухам террористы планируют решить собственные проблемы. По информации replyua.net, об этом Дмитрий Тымчук сообщил Обозревателю.

По словам координатора группы Информационное сопротивление, слухи начали трансформироваться в донесения «спецслужб» и даже подаются в качестве фактов. Тымчук отметил, что паранойя, связанная с «действиями украинских диверсантов», вполне объяснима – «должностные лица» террористов пытаются использовать подобные слухи, чтобы скрыть свои собственные проблемы. Под прикрытием таких «новостей» эти люди, говорит эксперт, вымогают деньги, устраняют ненужные элементы, закрывают в подвалах граждан, объясняя это «сотрудничеством с украинскими диверсантами», и таких случаев очень много. По словам Тымчука, в террористических «ЛНР» и «ДНР» это стало самым обычным явлением, и оно теперь наблюдается очень часто.

Напомним, что ранее Тымчук сообщал о том, что среди боевиков и жителей Донецка распространяются слухи об украинских «диверсантах», выскочивших из канализационного люка и похитивших известного «полковника». Также боевики смакуют информацию, что якобы потом российскому полковнику отрубили голову.

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