РФ вербує бойовиків "Д/ЛНР" для війни в Сирії - ГУР

Російська Федерація активізувала залучення приватних збройні формування та найманців для ведення війни на території Сирії. Про це сьогодні, 5-го жовтня, інформує прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбук, передає replyua.net.
«Росія почала активніше залучати приватні військові компанії та найманців для участі у війні в Сирії. Для цього на окупованій частині Донбасу були встановлені пункти для вербування військових», - зазначається у інформаційному листі. За інформацією української розвідки, Росія готова платити бійцям по кілька тисяч американських доларів щомісячно.
Водночас з цим у повідомленні ГУР Міноборони зазначається про втрати серед проросійських найманців та ЗС РФ: одного командира було поранено, ще троє військових 7-ї окремої мотострілецької бригади 2 АК Збройних сил Російської Федерації загинули в результаті підриву на протипіхотній міні. Також у повідомленні зазначається, що терористи роблять все необхідне для того, щоб підірвати виконання рамкової домовленості щодо розведення сил та засобів на трьох визначених ділянках, та готуються перекласти вину за це на українську сторону.
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