Новини з зони АТО за минулу добу (04.10.16)

За минулі 24 години в зоні проведення АТО серед бійців ЗСУ ніхто не загинув та не отримав поранення. Про це сьогодні під час чергової прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«В результатів бойових дій за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції серед військовослужбовців української армії втрат не було», - повідомив добру новину полковник. В той самий час Лисенко зазначив, що російські найманці продовжують порушувати режим припинення вогню; в декілька разів зросла кількість обстрілів по напрямку до Луганська. Терористи відкривали вогонь по цьому напрямку в шість разів більше, ніж попередньої доби. Особливо тяжко довелося нашим хлопцям в районі населеного пункту Попасної, де ворог 32 рази порушував режим тиші.
«В районі Попасної терористи почали порушувати режим припинення вогню приблизно о 12-й годині і продовжували обстрілювати позиції сил АТО до пізньої ночі. Лише по Попасній бандформування випустили близько 140 мін, 17 артснарядів, 3 рази терористи стріляли з БМП, також були помічені проросійські снайпери», - зазначив Лисенко. По напрямку до Донецька ворог 13 разів відкривав вогонь; на Маріупольському – 19 випадків порушення Мінських угод.
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