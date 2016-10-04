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ГУР: Терористи хочуть перекласти вину за зрив рамкової домовленості на Україну

ГУР: Терористи хочуть перекласти вину за зрив рамкової домовленості на Україну
Російські найманці роблять все, щоб затягнути виконання рамкової угоди про розведення сил та засобів у трьох зонах безпеки а потім перекласти за це відповідальність на Збройні сили України. Про це повідомляє прес-служба ЗСУ на сторінці у соціальній мережі Фейсбук, передає replyua.net.

«Ситуація у Станиці Луганській: підрозділи 11-го мотострілецького батальйону 2-ї окремої бригади 2 АК ЗС РФ, які знаходяться на передових позиціях, до вказаних у рамковій угоді позицій не переводились», - йдеться у інформаційному листі. «Стосовно населеного пункту Петрівське, то терористи вирішили звинуватити сили АТО у порушенні режиму припинення вогню та повернути на передові позиції свої підрозділи першої мотострілецької бригади 1 АК ЗС РФ», - зазначається у повідомленні.

В той самий час повідомляється, що на території населеного пункту Золоте умови договору було виконано. Також, за інформацією української розвідки, сепаратисти продовжують порушувати режим «тиші». Як зазначалося раніше, 3-го жовтня МЗС України повідомило, що всі передумови для того, щоб відбулося розведення засобів було виконано. Проте проросійські найманці виявилися не готовими до цього. Крім того вони зірвали Skype-зустріч тристоронньої контактної групи.

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