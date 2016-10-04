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Новини з зони АТО за минулу добу (03.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (03.10.16)
За минулу добу в наслідок бойових дій в зоні проведення АТО на сході України серед військовослужбовців української армії, на щастя, ніхто не загинув; одного нашого захисника було поранено. Про це сьогодні, 4-го жовтня, під час чергової прес-конференції в Києві розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО Лисенко Андрій, передає replyua.net.

«В результаті порушення режиму «тиші» з боку бойовиків серед військовослужбовців Збройних сил України, на щастя, загиблих немає. Проте в той самий час один наш боєць отримав поранення», - повідомив полковник. В той самий час він уточнив, що це сталося в районі населеного пункту Зайцеве а результаті ворожого обстрілу.

Як зазначає штаб АТО у своєму Фейсбуці, за минулу добу противник 32 рази порушував режим припинення вогню по всій лінії розмежування. На Луганському напрямку ворог 6 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ; ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю. По напрямку до Донецька терористи провели 10 обстрілів наших укріплень; тут противник застосовував гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На Маріупольському напрямку українській армії вдалося нарахувати 16 випадків порушення режиму «тиші»; ворог відкривав вогонь по позиціях сил АТО з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

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