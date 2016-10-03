Якщо після розведення військ не настане тиша – чекайте на Донбасі озброєних миротворців, - політолог

Як передає replyua.net, 21 вересня під час переговорів в Мінську сторони домовилися про розведення озброєння на трьох ділянках лінії розмежування на 2 км. Йдеться про ділянки в районах населених пунктів Золоте, Станиця Луганська і Петровське. Про доцільність і перспективи даного кроку в ефірі «Громадського радіо» розповів політолог Костянтин Батозський.
«У мінських угодах, як і раніше, немає такого компонента як санкції. Тобто, що буде сторонам за порушення умов? Поки ця частина не прописана, домовленості не працюють, тому що сторона, яка їх порушує, не несе за це ніякої відповідальності. При миротворчих місіях посередник, в даному випадку ОБСЄ і представники нормандського формату, пропонують вибрати ділянку, на якій відводять озброєння. Проблема в тому, що це працює тільки тоді, коли всі сторони конфлікту реально хочуть припинити війну. На сьогоднішній день відсутні хоч якісь знаки доброї волі з боку сепаратистів, які дозволили б нам сподіватися на дотримання домовленостей. Наприклад, у вихідні вони провели в «ДНР» щось на кшталт «праймеріз», – розповів Костянтин Батозський.
На його думку, відведення військ зі Станиці Луганської, істотно не вплине на театр військових дій. «По всій лінії розмежування ми побудували добротні укріплення. Не думаю, що станеться прорив або загострення. Або це буде повномасштабний наступ, або затяжна тиша. При цьому, я б не сказав, що ми знаходимося в тупиковому положенні. Ми досить добре зміцнилися уздовж лінії розмежування. Я думаю, що ми провели досить більшу кількість військових ігор, щоб прорахувати всі можливі ходи», – зауважив політолог.
Особливо в соцмережах розганяють «зраду» про те, що підписання цієї угоди – це крок до того, що Україна відходить, звільняючи частину української території. Коментуючи такі чутки слід сказати,що це не злий умисел. Це стандартна міра в таких миротворчих місіях.
«Європейські посередники просто намагаються слідувати букві того, що написано в мінських угодах. Ці угоди нікого не влаштовують, але всі чіпляються за них, як за єдину можливість забезпечити мир. Всі наші зусилля повинні бути спрямовані на те, щоб довести всьому світовому співтовариству той факт, що Росія є агресором у цьому конфлікті. Домовлятися ми повинні з Росією. Саме від Кремля, а не від маріонеткових лідерів, залежить припинення конфлікту. У лідерів на місцях немає власної волі. Поки ми спостерігаємо відсутність бажання з боку лідерів терористичних утворень закінчувати цей конфлікт», – зазначив Костянтин Батозський.
За його словами, у розведенні військ для України є фактором ризику те, що річка Сіверський Донець живить водою Донецьку область і частину Луганської області. Стратегічно важливо, щоб на точках, де ми здійснюємо водозабір, зберігався наш контроль.
Ділянки в районах населених пунктів Золоте, Станиця Луганська і Петровське були вибрані тому що ОБСЄ подивилися статистику обстрілів і вибрали населені пункти, в яких провести відведення буде реально.
«З моєї точки зору найбільш вдалим засобом забезпечення миру є введення збройної миротворчої місії, яка автоматично відповідає всім порушникам вогню. Я думаю, що нам не варто побоюватися. Те, що ми дотримуємося правил гри і над нами знаходиться озброєний щит, тільки підсилює нашу позицію. Якщо експеримент буде вдалим, його розтиражують. Якщо експеримент буде частково вдалим, триватиме дивна ситуація, коли тут тихо, а через 5 метрів йдуть запеклі бої. У разі, якщо цей експеримент виявиться зовсім невдалим, постане питання про наступні заходи. Наступні заходи – це введення збройного миротворчого контингенту», – вважає Батозський.
Він наголосив, що Україні не можна послаблювати гру на міжнародній арені. Той факт, що Росію визнали винною в збитті Боїнга, відкриває для нас широке вікно можливостей. Зараз ми можемо ставити питання про переформатування мінського формату. Ми повинні вимагати посадити за стіл переговорів представників Росії, а не людей з окремих районів Луганської та Донецької областей. Доповідь в Нідерландах показала, що з російської зброї, яке була нелегально поставлена на територію України, було вбито 298 невинних людей. Ця катастрофа тоді багато в чому захистила Україну від повномасштабного російського вторгнення. «Нам потрібно бути мегаактивними і не сприймати позицію інших країн, як непорушну даність. Їх позиція коригується в залежності від того, як ми захищаємо свою позицію. У нас повинен бути голос», – підсував експерт.
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