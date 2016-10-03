валюта
СпецтемаВ окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

ГУР: на Донбасс переброшены «Грады» и танки из РФ

ГУР: на Донбасс переброшены «Грады» и танки из РФ
Россия продолжает перебрасывать на Донбасс горюче-смазочные материалы, технику и вооружение. Как информирует replyua.net, такое заявление сделали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.

В сообщении говорится о том, что ГУР зафиксировала новые факты переброски на Донбасс российского вооружения. В частности, в Донецкую область, в Иловайск, российская сторона перебросила на платформах три танка Т-80, а также цистерны с горюче-смазочными материалами, в том числе две цистерны с бензином и четыре цистерны с дизельным топливом. Кроме того, в Иловайск поступили и три крытых вагона, отметили в разведке.

В Луганскую область, в Свердловск, РФ перебросила на платформах три БМП, две РСЗО Град, три крытых вагона и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, в том числе с дизельным топливом и с бензином. Напомним, что бои на Донбассе не прекращаются. Ранее в пресс-центре АТО сообщили о том, что за минувшие сутки боевики несколько раз применили танки и тяжелую артиллерию. Позиции украинских военных были обстреляны террористами 48 раз.

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
23580

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

02 окт 2016
8541

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук


Свежие новости

В Киеве новый температурный рекорд осени

Новий фейк пропаганди: Вже забули про «українську ДРГ» в Криму, згадуйте – тепер «шпигуни» в Москві

Британские медики вылечили пациента от ВИЧ

П’ятигорець: Сирійський вояж може коштувати «Вольдемару» віджатого Криму та Донбасу

ГУР: на Донбасс переброшены «Грады» и танки из РФ

Новини з зони АТО за минулу добу (02.10.16)

Медики предупреждают: в Украину идет новый штамм гриппа

МЗС України відреагувало на затримання Сущенка в РФ

В Украине возросли продажи новых автомобилей

Тарас Березовець: В Москві вирішили влаштувати показові суди проти українців в стилі 1930-х років

Відео затримання Романа Сущенка в Росії

Ризатдинова стала лучшей спортсменкой сентября

Павло Казарін розповів, чому Путін так любить Італію

Митрополит собирает подписи за запрет абортов в Украине

РФ в черговий раз викрала Українця - адвокад щодо затримання Сущенка

На Яворивском полигоне произошел взрыв

От какого Михо больше пользы: украинского или грузинского?

Потрібно ввести візовий режим та посилити санкції для Росії - Парубій

Портников: совковое руководство Лукашенко

ГУР називає брехнею заяви ФСБ щодо Сущенка

 Новости за день