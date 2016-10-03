ГУР: на Донбасс переброшены «Грады» и танки из РФ

Россия продолжает перебрасывать на Донбасс горюче-смазочные материалы, технику и вооружение. Как информирует replyua.net, такое заявление сделали представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Фейсбуке.
В сообщении говорится о том, что ГУР зафиксировала новые факты переброски на Донбасс российского вооружения. В частности, в Донецкую область, в Иловайск, российская сторона перебросила на платформах три танка Т-80, а также цистерны с горюче-смазочными материалами, в том числе две цистерны с бензином и четыре цистерны с дизельным топливом. Кроме того, в Иловайск поступили и три крытых вагона, отметили в разведке.
В Луганскую область, в Свердловск, РФ перебросила на платформах три БМП, две РСЗО Град, три крытых вагона и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, в том числе с дизельным топливом и с бензином. Напомним, что бои на Донбассе не прекращаются. Ранее в пресс-центре АТО сообщили о том, что за минувшие сутки боевики несколько раз применили танки и тяжелую артиллерию. Позиции украинских военных были обстреляны террористами 48 раз.
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