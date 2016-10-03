Новини з зони АТО за минулу добу (02.10.16)

За минулі 24 години на сході України в зоні антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще двоє наших захисників отримали поранення. Про це сьогодні, 3-го жовтня, під час чергової прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, інформує replyua.net.
«За минулу добу в результаті насиченого збройного протистояння було вбито одного нашого захисника, ще двоє військових української армії отримали поранення. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу в шпиталях», - повідомив він.
Також Лисенко зазначив, що ці втрати Збройні сили України зазнали під час обстрілів з боку російських найманців. Полковник розповів, що один військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Кримське, та ще двоє наших хлопців були поранені неподалік Авдіївки. Як зазначалося раніше, 2-го жовтня у своєму Фейсбуці лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, що в зоні проведення АТО загинув офіцер 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Мирослав Мисла. Це сталося в районі населеного пункту Кримське. Цей випадок в черговий раз нагадує українській стороні про необхідність рішучих дій щодо ситуації на Донбасі.
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