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Новини з зони АТО за минулу добу (02.10.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (02.10.16)
За минулі 24 години на сході України в зоні антитерористичної операції загинув один військовослужбовець Збройних сил України. Ще двоє наших захисників отримали поранення. Про це сьогодні, 3-го жовтня, під час чергової прес-конференції розповів спікер Міністерства оборони України з питань АТО полковник Лисенко Андрій, інформує replyua.net.

«За минулу добу в результаті насиченого збройного протистояння було вбито одного нашого захисника, ще двоє військових української армії отримали поранення. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу в шпиталях», - повідомив він.

Також Лисенко зазначив, що ці втрати Збройні сили України зазнали під час обстрілів з боку російських найманців. Полковник розповів, що один військовослужбовець загинув у районі населеного пункту Кримське, та ще двоє наших хлопців були поранені неподалік Авдіївки. Як зазначалося раніше, 2-го жовтня у своєму Фейсбуці лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок повідомив, що в зоні проведення АТО загинув офіцер 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Мирослав Мисла. Це сталося в районі населеного пункту Кримське. Цей випадок в черговий раз нагадує українській стороні про необхідність рішучих дій щодо ситуації на Донбасі.

Горячая тема: В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут
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02 окт 2016
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В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

02 окт 2016
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В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук


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