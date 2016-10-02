валюта
СпецтемаХакамада: США будут бить по РФ еще 10 лет и вернут Крым Украине

«Праймеріз» в так званих Л/ДНР закінчились

«Праймеріз» в так званих Л/ДНР закінчились
Терористичні угрупування Л/ДНР завершили процедури попереднього голосування, які вони назвали зарубіжним словом «праймеріз», і наразі рахують голоси, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, другого жовтня 2016 року, на території, підконтрольній бойовикам, відбувалось псевдо-голосування, яке мало виявити осіб, які користуються найбільшим авторитетом серед місцевого населення. Донецькі терористи заявили, що на організоване ними «волевиявлення» з’явились триста сімдесят тисяч осіб з самого Донецька та прилеглих до нього селищ. Луганські бойовики були дещо скромнішими і повідомили лише про п’ятдесят чотири тисячі «виборців». За словами терористів, «праймеріз» минули без особливих порушень, а зараз вони будуть рахувати бюлетені.

Нагадаємо, раніше на непідконтрольні території прибули кілька західних проросійських політиків, які виконували роль «міжнародних спостерігачів». Сама ідея проведення «праймеріз» доволі дивна і, крім імітації політичних процесів, ніякого смислового навантаження не несе. Українська сторона вже заявила, що такі заходи є порушенням Мінських домовленостей, відповідно до яких вибори на цих територіях мають проходити виключно у відповідності з українським законодавством.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 окт 2016
16041

Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»

Як передає replyua.net, український письменник і блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook прокоментував позицію так званих «опозиціонерів» Росії, які після звіту в Нідерландах

02 окт 2016
12588

В окупованому Криму розповіли як Поклонська ненароком загнала Кремль в глухий кут

Колишній народний депутат України, а зараз – перший секретар Кримського відділення Комуністичної партії Російської Федерації Леонід Грач розповів як Кремлю доведеться розплачуватись за непродумані

02 окт 2016
6584

В зоні АТО загинув офіцер ЗСУ

У Луганській області в результаті бойових дій було вбито офіцера 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Мисла Мирослава. Про це сьогодні на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук


Свежие новости

Гаити, Ямайку и Кубу скоро накроет мощнейший ураган

Страшна трагедія сталась в Ефіопії

Павло Правий: ВСУ і кроку не зроблять зі Станиці, якщо «орки» теж не відведуть війська

Тереза Мэй назвала точные сроки выхода Британии из ЕС

Наступного понеділка почнуться слухання у справі Немцова

Одесский суд снял ограничение на вывоз личных вещей из Крыма

Тука вибачився за дезінформацію з контрабандистами в Гранітному

Названы страны, ехать в которые опасней всего

«Праймеріз» в так званих Л/ДНР закінчились

Хто кого підставив «указом Януковича» про прокурорів?

Сирійське розчарування змусить наступника Обами почати наземну операцію

Ейдман розповів чого тепер варто чекати від Путіна

5 интереснейших фактов о Нобелевской премии

Трамп виправдовується щодо 18-річного ухилення від сплати податків

ООН та ЄС прагнуть допомогти потерпілим у Сирії

Медведєв каже, що санкції – це проблема, але не основна

Социологи: европейцы перестали тратить деньги на одежду

В Росії осквернили Боярського

Самая мощная DDoS атака в мире и кто такой Брайан Кребс?

Порошенко привітав ЗСУ з успішним випробуванням "Сармату"

 Новости за день