«Праймеріз» в так званих Л/ДНР закінчились

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Терористичні угрупування Л/ДНР завершили процедури попереднього голосування, які вони назвали зарубіжним словом «праймеріз», і наразі рахують голоси, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Радіо Свобода».Так, сьогодні, другого жовтня 2016 року, на території, підконтрольній бойовикам, відбувалось псевдо-голосування, яке мало виявити осіб, які користуються найбільшим авторитетом серед місцевого населення. Донецькі терористи заявили, що на організоване ними «волевиявлення» з’явились триста сімдесят тисяч осіб з самого Донецька та прилеглих до нього селищ. Луганські бойовики були дещо скромнішими і повідомили лише про п’ятдесят чотири тисячі «виборців». За словами терористів, «праймеріз» минули без особливих порушень, а зараз вони будуть рахувати бюлетені.Нагадаємо, раніше на непідконтрольні території прибули кілька західних проросійських політиків, які виконували роль «міжнародних спостерігачів». Сама ідея проведення «праймеріз» доволі дивна і, крім імітації політичних процесів, ніякого смислового навантаження не несе. Українська сторона вже заявила, що такі заходи є порушенням Мінських домовленостей, відповідно до яких вибори на цих територіях мають проходити виключно у відповідності з українським законодавством.