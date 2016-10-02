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Новини з зони АТО за сьогодні (02.10.16)

Новини з зони АТО за сьогодні (02.10.16)
Станом на 18:00 неділі, 2-го жовтня, у зоні антитерористичної операції проросійські бойовики 22 рази порушували режим припинення вогню. Про це розповідає прес-служба штабу АТО, передає replyua.net.

По напрямку до Донецька російські найманці відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Авдіївки. Вони використовували великокаліберні кулемети, гранатомети різного калібру та стрілецьку зброю. Новгородське та Водяне зазнали обстрілу зі стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку сепаратисти відкривали вогонь по укріпленнях ЗСУ в районі населених пунктів Широкиного та Павлопіля. Тут вони використовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

На Луганському напрямку найгарячіше було в районах н. п. Станиці Луганської та Новозванівки. Терористи застосовували гранатомети, зенітні установки, кулемети та стрілецьку зброю. «Опорні пункти військовослужбовців ЗСУ в Кримському ворог обстрілював з мінометів 82-го та 120-го калібру. Також бойовики стріляли з кулеметів та стрілецької зброї», - повідомили у штабі АТО. В той самий час у інформаційному листі немає жодних даних про потерпілих. Як відомо, перед цим 2-го жовтня очільник ВО «Свобода» Тягнибок Олег у своєму Фейсбуці повідомляв про те, що в районі Кримського було вбито офіцера ЗСУ.

Горячая тема: Російські опозиціонери захищають Путіна та називають постріл з «Бука» «трагічною випадковістю»
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02 окт 2016
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