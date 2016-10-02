ОБСЄ пояснює причини затримки даних по розведенню військ на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка наразі займається спостереженням за розведенням сил та озброєння в трьох зонах безпеки на Донбасі, не може повідомляти про ситуацію відразу, оскільки дані попередньо мають перейти перевірку. Про це сьогодні, 2-го жовтня, повідомляє пре-центр СММ ОБСЄ у соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.
Представники СММ зазначають, що вони здатні ефективно займатися спостереженням за процесом розведення сил та засобів в населених пунктах Золоте, Богданівка-Петрівське та Станиця Луганська за умов безперешкодного, безпечного та безумовного доступу спостерігачів ОБСЄ до точок виконання домовленостей. «Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може підтвердити отримані дані одразу. Перш ніж інформація буде оприлюднена вона має бути підтвердженою», - наголошується у інформаційному листі.
Як зазначалося раніше, 21-го вересня поточного року відбулася зустріч тристоронньої контактної групи, на якій було підписано угоду щодо розведення сил та засобів у трьох зонах на лінії розмежування. Дана угода набула чинності на наступний день (22 вересня). Дана угода має бути виконана за 13 днів при умові, що в даних районах буде дотримуватися режим «тиші» мінімум 7 діб.
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