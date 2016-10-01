ГУР: российские подразделения на Донбассе приведены в готовность

Некоторые подразделения российско-террористических войск на Донбассе были приведены в полную боевую готовность. Как информирует replyua.net, об этом Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает на своей странице в Фейсбуке.
В сообщении говорится о том, что в состояние полной боевой готовности был приведен весь личный состав подразделения сотой отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 «армейского корпуса ДНР». Также в разведке подчеркнули, что батарея артиллерийского дивизиона на днях отрабатывала вопросы условного уничтожения целей украинских войск вблизи Победы и Новомихайловки. Командованием подразделений была проверена готовность резерва одиннадцатого отдельного мотострелкового полка Макеевки 1 «армейского корпуса ДНР».
В Главном управлении разведки Украины также проинформировали о том, что Россия продолжает перебрасывать на Донбасс военную технику, боеприпасы и вооружение. В частности, был пополнен боекомплект подразделений девятого отдельного штурмового мотострелкового полка Новоазовска 1 «армейского корпуса ДНР».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter