Жители Станицы: если украинские ВСУ будут отходить – мы ляжем перед гусеницами

Как передает replyua.net, известный украинский военкор Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook рассказал, как сейчас складывается обстановка в Станице Луганской, с которой, согласно последним Минским договоренностям, должны уйти украинские военные.
По словам Андрея Цаплиенко, сейчас в Станице наши и «сепары» едва не смотрят друг другу в глаза. От украинского блок-поста к «сепарскому» сто пятьдесят метров. Мост – их. Согласно Минску, мы должны убрать бетонные плиты и отойти на несколько сотен метров назад. Они – за реку. Некоторые называют это «предательством» и «отступлением». Другие - «успехом мирного процесса» и «началом конца войны».
«Стереотипное представление о Станице Луганской как место, где ждут «русский мир», разрушается после недолгого общения с местными жителями. Большинство из них, конечно, занимает нейтральную позицию «мы-за-мир». Боятся неопределенности будущего. Некоторые называют боевиков «нашими мальчиками, которые нас защищают». И, лишь будут рады, если «сепары» станут туда, где стоят украинцы. Но поражает количество и тех, кто против отвода войск. «Если вы будете отходить», - говорит Наталья Журбенко военным, - «то мы ляжем перед гусеницами. Ибо так, и так нам смерть». Наталья оставила Луганск, и теперь ей некуда отступать. В отличие от военных», – рассказал журналист.
Останавливаем женщину на улице. «Что вы думаете об отводе украинских войск?» Она просит выключить камеру и говорит: «Я видела, как все начиналось. И в Станице и в Луганске. Понаехало множество «туристов» из России. У меня же сестра в России, я их акцент хорошо знаю. И я говорила сестре «Ваши приехали, будет война». Сестра только смеялась. Теперь я боюсь, что, если Украина отойдет, сюда придут бандиты, боюсь за себя, боюсь за детей».
«Мало кто верит, что боевики придерживаются слова. Люди знают – как будет команда из Москвы, «сепары» заполнят вакуум украинской власти, а Путин только радостно подпрыгнет, как вредный Дуремар, и заявит озабоченным европейцам: «А я тут ни при чем!» И пообщавшись с военными, я понял, что они это понимают. Прекрасно понимают! Так, если приказ, армейцы отойдут. И вот сейчас недалеко от линии фронта 28-я бригада проводит обучение по форсированию водных преград. А это означает одно: если боевики нарушат слово и перейдут Северский Донец, украинцы готовятся силой вернуть свои позиции», – резюмировал военкор.
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