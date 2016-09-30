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ОБСЄ розповідає про нові блокпости бойовиків

ОБСЄ розповідає про нові блокпости бойовиків
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала два нових блокпости неподалік від мосту в Станиці Луганській. Про це можна дізнатися зі звіту СММ за середу, 28-го вересня цього року, передає replyua.net.

«Поблизу зон розведення засобів та сил неподалік мосту в Станиці Луганській представники СММ ОБСЄ зафіксували дві новоутворені позиції бойовиків так званої «ЛНР». В сторону південного сходу від мосту патруль зафіксував новий блокпост терористів, на якому представник «ЛНР» зі зброєю в руках заявив, що він не буде пропускати моніторингову місію без належного на те розпорядження від головнокомандувача», - зазначається у звіті.

«Біля самого блокпосту спостерігачі побачили активовану протипіхотну міну спрямованої дії. В той самий час проросійські найманці збирали ще один блокпост на південь від мосту в Станиці Луганській. Спостерігачі бачили, як біля дороги працював кран, що переміщав бетонні блоки», - йдеться в інформаційному листі. Також СММ ОБСЄ повідомила про свіжі сліди ведення вогню. Вони зафіксували наявність дірок від куль на барикадах та встановила недавні сліди від вибуху мін 30-міліметрового калібру, випущених, за їхніми аналізами, з південного заходу.

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29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

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