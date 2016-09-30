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ГУР: на Донбасс прибыли российские офицеры

ГУР: на Донбасс прибыли российские офицеры
Примерно сорок российских офицеров на днях прибыли на оккупированные территории востока Украины, чтобы оказывать различные виды помощи боевикам.

Как передает replyua.net, об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. На странице ГУР в Фейсбуке появилось сообщение о том, что в частях и соединениях 2АК (Луганск) и 1АК (Донецк) Центра территориальных войск (Ростовская область, город Новочеркасск) ЮВО России начались плановые мероприятия по подготовке боевиков к тактическим учениям. В разведке подчеркнули, что эти военные учения совсем скоро проведут на полигонах «Шимшиновский» и «Торез». Ориентировочно, тактические учения стартуют 3 октября и продлятся до 7 октябре.

Также в сообщении ГУР отмечается, что 26 или 27 сентября из штаба территориальных войск выехали в сторону Красного Луча две группы российских офицеров, и их перебрасывают на Донбасс с целью оказания помощи боевикам. Офицеры выступят в качестве посредников полковых и бригадных учений, добавили в разведке. Кроме того, в сообщении говорится о том, что РФ продолжает поставлять на Донбасс разные виды оружия, а также горюче-смазочные материалы и боеприпасы.

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Важное за день
29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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