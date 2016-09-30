ОБСЄ скаржиться на Україну через ситуацію в Золотому

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що українська сторона не надала їй гарантії безпеки на одному з українських блокпостів в зоні проведення АТО в межах населеного пункту Золоте Луганської області. Про це сьогодні, 30-го вересня, повідомляє прес-центр СММ ОБСЄ у соціальній мережі Твіттер, передає replyua.net.
«Ніяких гарантій безпеки з боку українських силовиків на блокпосту біля Золотого спостерігачі ОБСЄ не отримали. Дорога до населеного пункту досі замінована. Спеціальна моніторингова місія має всі необхідні передумови для проведення спостереження, проте їй заважають», - зазначається у інформаційному листі.
Представники ОБСЄ запевняють, що вони готові до проведення моніторингу за виконанням Мінських домовленостей в межах зони безпеки. Але це може бути лише за однієї умови, - якщо їм у цьому ніхто не буде заважати. Також СММ ОБСЄ не може проводити свою роботу неподалік мосту в місті Щастя через загрозу мін як і Збройних сил України, так і терористичної організації «Луганська народна республіка». Спостерігачі ОБСЄ наголошують та попереджають про те, що це пряме порушення Мінських домовленостей. Це вже не перший випадок перешкоджання роботи СММ з боку української сторони.
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