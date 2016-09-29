валюта
СпецтемаПавло Правий: Зачистка в «ЛНР» – спроба відрубати кінці, які ведуть до Юлії Тимошенко

Новини з зони АТО за минулу добу (28.09.16)

Новини з зони АТО за минулу добу (28.09.16)
За минулі 24 години в зоні проведення АТО на сході України в результаті ворожих обстрілів було вбито одного нашого захисника. Ще двоє отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 29-го вересня, під час виступу на перс-конференції у Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.

«За минулу добу в наслідок порушення режиму тиші бойовиками було вбито одного військовослужбовця Збройних сил України. Також є поранені: двоє наших бійців доставлені до найближчих лікарень, де наразі їм надають необхідну медичну допомогу», - повідомив полковник. В Міністерстві оборони уточнили, що солдат загинув через ворожий вогонь в районі населеного пункту Авдіївка.

За словами Мотузяника, за минулу добу проросійські бойовики 25 разів порушували режим «тиші». «Зокрема ворог вісім разів відкривав вогонь в напрямку Маріуполя, на Донецькому напрямку також вісім зафіксованих випадків та в сторону Луганська терористи 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. В той самий час ЗСУ продовжують чітко дотримуватись Мінських домовленостей, не зважаючи на провокації», - уточнив спікер штабу АТО.

Горячая тема: Пономарь розповів як Захід покарає Путіна
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
28 сен 2016
9532

Казанський: В обговоренні вини Росії в гибелі Боїнгу всі випустили найважливішу деталь для України

У сьогоднішнього вердикті по Боїнгу є ще одна важлива сторона. Це по суті міжнародне визнання факту російської військової агресії проти України. І це є може стати переломним моментом у війні з

28 сен 2016
6716

Манн: Более 400 исков, поданных против Украины, будут отозваны и перевалятся на Россию

Израильский эксперт Соломон Манн считает, что, благодаря вердикту Комиссии по сбитому Боингу более 400 исков уже поданных в разных странах мира против Украины, скорее всего не будут приняты к


Свежие новости

Эксперт: где лучше работать – в Украине или за границей?

Казанский: В Украине должен появиться виртуальный музей российской лжи и пропаганды

Система е-декларування помилково видавала неправильне громадянство - НАЗК

Пятигорец: Вове опять не пожмут руку

Країна пияцтва і хаосу: в Росії зменшать ціну на горілку і підвищать на продукти харчування

Керівника залізничної станції у Чернівцях затримали за хабар

Установлена главная причина ожирения, - генетики

Реальних доказів щодо МН17 ми не бачили - Пєсков

Яременко: вердикт по сбитому Боингу не изменит политику Кремля

Новини з зони АТО за минулу добу (28.09.16)

Тарас Березовец: При путинском режиме Россия не выдаст виновников сбитого «Боинга»

Украинские предприятия наращивают производство сахара

ВРУ звільнила ряд суддів. "Опоблок" протестує

После анонсирования развода Джоли прячется от журналистов и не выходит на связь

Російські експерти вважають взаємні звинувачення Росії і США нормальним процесом дипломатії під час Холодної війни

Промышленность Украины выходит из кризиса

Ми маємо пам'ятати до чого призводить антисемітизм - Порошенко

Портников: Путин и та самая красная линия

Акція протесту проти заборони Меджлісу в Києві

Пожар в школе Печерского района Киева

 Новости за день