Новини з зони АТО за минулу добу (28.09.16)

За минулі 24 години в зоні проведення АТО на сході України в результаті ворожих обстрілів було вбито одного нашого захисника. Ще двоє отримали поранення різних ступенів тяжкості. Про це сьогодні, 29-го вересня, під час виступу на перс-конференції у Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Мотузяник Олександр, інформує replyua.net.
«За минулу добу в наслідок порушення режиму тиші бойовиками було вбито одного військовослужбовця Збройних сил України. Також є поранені: двоє наших бійців доставлені до найближчих лікарень, де наразі їм надають необхідну медичну допомогу», - повідомив полковник. В Міністерстві оборони уточнили, що солдат загинув через ворожий вогонь в районі населеного пункту Авдіївка.
За словами Мотузяника, за минулу добу проросійські бойовики 25 разів порушували режим «тиші». «Зокрема ворог вісім разів відкривав вогонь в напрямку Маріуполя, на Донецькому напрямку також вісім зафіксованих випадків та в сторону Луганська терористи 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших захисників. В той самий час ЗСУ продовжують чітко дотримуватись Мінських домовленостей, не зважаючи на провокації», - уточнив спікер штабу АТО.
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