Если ВСУ покинут Станицу, Счастьенская ТЭС окажется в серой зоне, – Веригина

Как передает replyua.net, бывшая руководительница Луганской областной государственной администрации, рассказала в эфире «Громадського радио», что она думает о решении по отводу украинских войск из Станицы Луганской.
«Я считаю, что нам есть чего бояться, ведь ситуация в Станице Луганской сейчас абсурдна и недопустима. Считаю, что в результате отвода Вооруженных сил Украины, этот населенный пункт окажется в серой зоне. А там расположены админучреждения – больница, пенсионный фонд, банк. Я там была и видела, что под эту линию подпадают важные объекты, поэтому думаю, что людям есть чего бояться», – отметила Ирина Веригина.
По ее словам, нужно вспомнить 2014 год, когда было подписано Минск-1, и тогда выравнивали линию разграничения. В результате этого сдано большую территорию Донецкой и Луганской областей. И вспоминаю, как в 2013 году мы отвоевывали каждый сантиметр украинской земли, как погибали наши ребята.
Сейчас ведутся разговоры, что нужно оборудовать контрольно-пропускной пункт в Золотом, но дело в том, что Станица Луганская находится в одной части Луганской области, а Золотое – гораздо дальше. Поэтому пункт Станично-Луганский никоим образом не помешает открытию КПП в Золотом. Об этом говорится уже около года, но террористы не дают возможности его открыть, потому что постоянно обстреливают. И у меня вопрос, почему мы должны отдавать нашу украинскую территорию? Рядом находится Счастьенская ТЭС – это стратегический объект и очень опасно, если он окажется в серой зоне. Она дает электроэнергию на всю неоккупированную территорию Луганщины. Если ВСУ покинут Станицу – Счастьенская ТЭС окажется в серой зоне, резюмировала Веригина.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter