Росія уріже пайок: терористів з Л/ДНР тепер не фінансуватимуть

Як повідомляє на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат та координатор групи «Інформаційний Спротив» Дмитро Тимчук, з територій, підконтрольних російським військам на Донбасі, приходять неприємні для терористів повідомлення, - про це повідомляє replyua.net.
Так, за словами Тимчука, кремлівські куратори передали лідерами терористів Олександру Захарченку та Ігорю Плотницькому нові регламенти взаємодії останніх з російськими радниками. Тепер із кремлівськими «смотрящими» потрібно буде узгоджувати всі аспекти соціальної та кадрової політики під загрозою повного припинення фінансування окремих сфер функціонування терористичних угрупувань Л/ДНР. Нові правила «менеджменту», імовірно, були спровоковані недавнім «щедрим» жестом Олександра Захарченка: у серпні поточного року він підвищив пенсії для населення, що проживає на підконтрольній йому території. Крім того, російські куратори занепокоєні «внутрішніми конфліктами між керівництвом Л/ДНР на різних рівнях, провалами в кадровій політиці та створенням численних перешкод функціонуванню великих промислових підприємств в Луганській та Донецькій народних республіках». Як бачимо, повна нежиттєздатність створених Кремлем фейкових республік з кожним днем проявляється все яскравіше.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter