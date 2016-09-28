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Перший пішов? Британія притягне свого громадянина до відповідальності за допомогу терористам на Донбасі

Перший пішов? Британія притягне свого громадянина до відповідальності за допомогу терористам на Донбасі
Сьогодні, двадцять восьмого вересня 2016 року, прокуратура Великої Британії оголосила про підозру власному громадянину за участь у бойових діях на Донбасі на боці терористів, - про це replyua.net інформує, посилаючись на ресурс «Радіо Свобода».

Так, сорокаоднорічному Бенжаміну Стімсону інкримінують замах на здійснення терористичних актів та сприяння терористичній діяльності інших осіб. Наразі він перебуває під арештом, що продовжуватиметься до сьомого жовтня поточного року. Наразі не зрозуміло, чи визнає він свою вину і чи підтверджує взагалі факт участі в бойових діях на території України. Стімсона було затримано в аеропорту Манчестера в листопаді 2015 року.

«Розсекретив» британця його співвітчизник, скандально відомий Грем Філіпс. Свого часу в своїх «репортажах» цей псевдо-журналіст називав Стімсона «ополченцем з Донбасу». Останній розповідав йому, що пробув на території, контрольованій терористичними угрупуваннями Л/ДНР, кілька місяців, починаючи з серпня 2015 року. Сподіваємось, це лише перший прецедент, який надалі проторить юридичний шлях для притягнення до відповідальності інших пособників терористів, у тому числі – самозваного журналіста Грема Філіпса.

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