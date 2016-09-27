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В зоні розведення сил ситуація спокійна, хоча були зафіксовані вибухи - СММ ОБСЄ

В зоні розведення сил ситуація спокійна, хоча були зафіксовані вибухи - СММ ОБСЄ
У звіті моніторингової місії ОБСЄ, яка займається спостереженням за дотриманням Мінських домовленостей в зоні проведення АТО, вказано, що наразі ситуація відносно спокійна, не зважаючи на те, що СММ зафіксувала кілька вибухів. Про це можна дізнатися зі звітів спостерігачів ОБСЄ за 23 – 25 вересня поточного року, які були оприлюднені на офіційному веб-сайті СММ ОБСЄ, інформує replyua.net.

На прохання представників мас-медіа надати інформацію щодо ситуації дотримання режиму «тиші» в Луганській області, представники ОБСЄ зауважили, що дана інформація міститься у щоденних звітах спеціальної моніторингової місії. Проте на сайті відсутня інформація за 22-ге вересня – день, коли набула чинності нова домовленість.

У звіті СММ ОБСЄ вказується, що під час перебування на блокпосту терористичної організації «ЛНР» на південь від мосту в Станиці Луганській близько о 12-й годині моніторингова місія чула декілька вибухів, походження яких так і не було встановлено. За попередніми оцінками спостерігачів, вони сталися за межами територій розведення сил та озброєння. Також було зафіксовано декілька пострілів на різних напрямках, які внесені до угод щодо дотримання «тиші».

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