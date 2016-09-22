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Марчук: в урегулировании конфликта заинтересованы все стороны

Марчук: в урегулировании конфликта заинтересованы все стороны
Небольшая надежда на то, что рамочное соглашение Трехконтактной группы будет выполнено, все-таки существует, поскольку в урегулировании ситуации на Донбассе заинтересованы все стороны. Как информирует replyua.net, об этом Евгений Марчук заявил в интервью «Апострофу».

По словам украинского представителя в Контактной группе по вопросам безопасности, все стороны конфликта заинтересованы в том, чтобы соглашение было успешно реализовано в Петровском Донецкой области, Золотом Донецкой области и Станице Луганской Донецкой области. Марчук отметил, что речь идет о гуманитарном, а не военном значении, и теперь все стороны конфликта говорят о том, что, если удастся выполнить соглашение, это станет самым ярким примером того, что все воюющие стороны на оккупированном Донбассе могут быть разведены.

Представитель также добавил, что идеального решения урегулирования конфликта не существует, недоверие по-прежнему на очень высоком уровне, и состояние войны на Донбассе сохраняется. Соглашение «идет» вместе с графиком отвода, отметил Марчук, и на выполнение этого пункта сторонам предоставляется тринадцать суток. По мнению представителя, разведение сторон должно начаться ближе к концу текущей недели.

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