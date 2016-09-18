Геращенко розповіла, що зробить з «журналістом», який знущався над полоненим-українцем

Народний депутат та член Мінської контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук пояснила, які саме наслідки чекають на Грема Філіпса, який вважає себе журналістом при так званих Л/ДНР, - про це інформує replyua.net.
Як зазначає Геращенко, вчора, сімнадцятого вересня 2016 року, терористичний пропагандист британського походження Грем Філіпс вирішив наостанок познущатись з волонтера Володимира Жемчугова, якого полонили бойовики так званих Л/ДНР. Псевдо-журналіст почав ображати чоловіка, розповідати про «фашистів» та питати, кому в Україні він буде потрібен скаліченим. Дісталось образ і українським журналістам. Поруч насолоджувалась ситуацією «переговорщиця» від терористів, яка і привела Філіпса з метою зриву звільнення. Трохи віддалік стояли незалежні від всього на світі спостерігачі ОБСЄ.
Отакий «журналіст» знущається на камеру над закатованою людиною, поруч тішаться його колеги із Lifenews – і де ж заяви Дуні Мятович про порушення стандартів журналістської етики? Де засудження від міжнародних професійних спілок журналістів? За словами Геращенко, вже завтра на конференції з питань свободи слова в ПАРЄ вона покаже зразок «вільної преси по-кремлівськи», аби західні політики вкотре переконались з ким нам доводиться мати справу.
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