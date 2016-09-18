Захарченко погрожує відкликати неіснуючий наказ про припинення вогню в понеділок – блогер

Лідер бойовиків так званої «народної республіки ДНР» Олександр Захарченко заявив, що терпіння сепаратистів добігає кінця. Мовляв, зараз ми не стріляємо, а тільки терпимо обстріли ВСУ, але терпіти будемо тільки до понеділка, передає слова блогера Дениса Казанського replyua.net.
Захарченко додав, що Україна в односторонньому порядку вирішила припинити перемир'я, знову направивши зброю на мирних жителів Донбасу. У «міноборони ДНР» підрахували, що українські військові за минулу добу 53 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши територію «ДНР».
Повністю перекриваючи повідомлення сепаратистів - паралельно телеканал міністерства оборони Російської Федерації радісно рапортує про те, як бойовики завдають ударів по українських позиціях в Красногорівці. Загалом, дарма міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр приїзджав. Президент РФ Володимир Путін продовжує відверто глузувати над ним і всім цивілізованим світом. Тільки санкції, тільки хардкор. По іншому не може бути жодної розмови, прокоментував в Facebook Денис Казанський.
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