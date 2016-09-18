валюта
СпецтемаМрії вати збулись: кримчан будуть виселяти на російський материк

Захарченко погрожує відкликати неіснуючий наказ про припинення вогню в понеділок – блогер

Захарченко погрожує відкликати неіснуючий наказ про припинення вогню в понеділок – блогер
Лідер бойовиків так званої «народної республіки ДНР» Олександр Захарченко заявив, що терпіння сепаратистів добігає кінця. Мовляв, зараз ми не стріляємо, а тільки терпимо обстріли ВСУ, але терпіти будемо тільки до понеділка, передає слова блогера Дениса Казанського replyua.net.

Захарченко додав, що Україна в односторонньому порядку вирішила припинити перемир'я, знову направивши зброю на мирних жителів Донбасу. У «міноборони ДНР» підрахували, що українські військові за минулу добу 53 рази порушили режим припинення вогню, обстрілявши територію «ДНР».

Повністю перекриваючи повідомлення сепаратистів - паралельно телеканал міністерства оборони Російської Федерації радісно рапортує про те, як бойовики завдають ударів по українських позиціях в Красногорівці. Загалом, дарма міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр приїзджав. Президент РФ Володимир Путін продовжує відверто глузувати над ним і всім цивілізованим світом. Тільки санкції, тільки хардкор. По іншому не може бути жодної розмови, прокоментував в Facebook Денис Казанський.

Горячая тема: Перед виборами в Кремлі почалася паніка, якої раніше не було
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Поделитесь
Важное за день
17 сен 2016
9725

Павло Нусс: Своїми останніми заявами Путін і Лавров виставили весь світ дурнями

Президент РФ Володимир Путін заявив, що готовий сприяти переговорному процесу щодо забезпечення безпеки на сході України, як посередник. За словами політичного аналітика Павла Нусса, в Кремлі у «царя


Свежие новости

Украина наращивает экспорт меда

Бархатный сезон в Украине: лучшие места для отдыха

Похудение с помощью яблок

Таран: Главная интрига выборов в Госдуму РФ в том, как уже завтра поведет себя Запад

Усик стал чемпионом и побил рекорд

Російський пропагандист в ООН продемонстрував всьому світові, як люблять спорт в РФ – Карл Волох

В Украине идут выборы в Госдуму РФ – подробности

Захарченко погрожує відкликати неіснуючий наказ про припинення вогню в понеділок – блогер

В жилом доме Павлограда прогремел мощный взрыв - фото

Украинские паралимпийцы удержали третью строчку в медальном зачете

Пентагон собирается передать Украине оборонительное вооружение

Дві хороші новини від Генпрокурора Юрія Луценка

«Хорошо отдыхаем» - новые фото пляжей оккупированного Крыма

История любви: женщина дождалась искалеченного супруга, освобожденного из плена боевиков

Бронетанковый завод в Житомире нашел замену двигателям, произведенным в России

Названы города Европы с самым дешевым жильем

Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Россиянин похвалился получением украинского гражданства – пользователи ликуют

В Винницкой области вынесли суровый приговор убийцам пенсионера

Пономарь: три очень важных события

 Новости за день